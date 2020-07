LCH SA accueille son premier membre supranational, la BEI

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LCH, l'une des principales chambres de compensation mondiale, annonce que la Banque Européenne d'Investissement (BEI) est la première institution supranationale à devenir membre compensateur de LCH SA.

Christophe Hémon, PDG de LCH SA, a déclaré : "Accueillir la Banque Européenne d'Investissement comme membre de LCH SA est un moment important pour nous et pour le marché obligataire dans son ensemble. La BEI jouera un rôle important d'apporteur de liquidités pour notre service, et nous nous réjouissons de cette collaboration qui est amenée à s'intensifier à l'avenir."

Bertrand de Azières, Directeur Général, BEI, a déclaré : "Assurer la stabilité et la viabilité financière est au coeur des préoccupations de la Banque Européenne d'Investissement. La gestion du risque en fait aussi partie. Nous sommes donc heureux de devenir membre de LCH SA afin d'avoir accès et de participer à ce secteur clé du marché obligataire et des pensions de titres."