LCH SA accueille la Commonwealth Bank of Australia comme premier membre australien

(Boursier.com) — LCH , qui fait partie du LSEG (London Stock Exchange Group), annonce aujourd'hui que la Commonwealth Bank of Australia (CBA) devient membre de LCH SA, étant ainsi la première institution financière australienne à rejoindre la chambre de compensation basée à Paris. Ceci atteste de l'intérêt toujours croissant d'institutions financières non Européennes pour le service RepoClear.

Etre membre de RepoClear SA donne accès au plus grand pool de repos compensés en euros, à une liquidité importante et à des gains d'efficacité opérationnelle, tout particulièrement le netting de bilan et la gestion de la liquidité intra-journalière. En tant que nouveau membre, la CBA peut désormais bénéficier d'un pool profond, stable et en croissance rapide de repos compensées en euros offert par RepoClear SA sur 13 marchés.

En 2022, RepoClear continuera à faire évoluer son offre afin de mieux servir ses membres grâce, notamment, à la fusion de ses offres EURGC+ et RepoClear SA en un seul service offrant le netting entre les deux types de liquidité, un fonds unique de défaut et des appels de marges joints ; RepoClear va également étendre son offre de collatéral en élargissant le champ des monnaies éligibles à ses services tripartites et prévoit d'accueillir un plus grand nombre de sociétés buy-side via son modèle de "compensation sponsorisée".

Corentine Poilvet Clédière, Head of RepoClear, Collateral and Liquidity, LCH SA, a déclaré : "Accueillir CBA comme premier membre australien de LCH SA est une étape importante. RepoClear SA a gagné en notoriété en dehors de l'Europe, et compte des membres au Japon, au Canada et aujourd'hui en Australie. Des banques telles que la CBA jouent un rôle clé dans le développement et l'enrichissement de notre pool de netting. Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec la CBA, et de lui offrir un service de compensation de premier ordre".