LCH étend le modèle de compensation 'Buy-Side Repo' aux titres de dettes souveraines en euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LCH , l'une des principales chambres de compensation au monde, franchit aujourd'hui une nouvelle étape de son développement en étendant son modèle de compensation sponsorisé aux pensions livrées en euros. Ce service permet aux institutionnels Buy-Side d'accéder directement à la compensation des Repos auprès de LCH SA, ainsi qu'à EURGCPlus. Cette initiative renforce l'accès à un important pool de netting dont bénéficient les adhérents compensateurs du service RepoClear de LCH SA, et permet d'améliorer les efficiences en matière de prix et de règlement-livraison.

Le modèle Sponsored Clearing de LCH est basé sur un accès ouvert, et a été développé pour offrir aux participants un choix de plateformes de négociation et de solutions de règlement-livraison. Tradeweb est la première plateforme de négociation à offrir cet accès à l'activité Sponsored Clearing de LCH SA.

Les institutions "Buy-Side", telles que les fonds de pension et les entreprises d'assurance, peuvent désormais accéder au service RepoClear de LCH SA par le biais d'un modèle de sponsoring dans lequel une banque apporte son concours en tant qu'agent, facilitant le paiement des marges et apportant la contribution au fonds de gestion de la défaillance pour les transactions effectuées par les Sponsored Members. Cette initiative repose sur le modèle Sponsored Clearing existant de LCH Ltd, lancé en 2017.

Corentine Poilvet-Clediere, Responsable de RepoClear, Collateral and Liquidity chez LCH SA, a déclaré : "Le déploiement de notre modèle de compensation sponsorisée chez LCH SA est une étape structurante pour le marché obligataire européen. Nous sommes fiers d'étendre les avantages de la compensation à un ensemble encore plus large d'acteurs du marché. Nous continuons ainsi de permettre à nos clients, au travers de la compensation, d'avoir une gestion plus efficace de leur bilan, tout en réduisant considérablement le risque de contrepartie et le risque opérationnel."