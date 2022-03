LCH CDSClear lance la compensation des options sur indices de crédit pour ses clients buy-side

(Boursier.com) — LCH , une chambre de compensation leader dans le monde, a annoncé aujourd'hui que BNP Paribas et JP Morgan étaient les deux premières banques à offrir à leurs clients la compensation d'options sur indices de crédit sur CDSClear, permettant ainsi un accès plus large à un volume important de ressources financières et à des gains opérationnels grâce à la compensation.

La compensation des options sur indice de crédit pour les clients est un développement majeur, apportant à une plus grande partie du marché, y compris aux entreprises buy-side, les bénéfices de la compensation de ces produits. CDSClear offre couverture de produits de crédit la plus large et est la première chambre de compensation pour les options sur indices en termes de notionnels compensés.

En 2021, CDSClear a compensé un montant notionnel record de 163 milliards d'euros d'options iTraxx, ce qui représente une augmentation annuelle de 133%.

Grâce au netting multilatéral, la compensation réduit les expositions brutes bilatérales des contreparties à une seule exposition nette à la chambre de compensation et réduit le risque opérationnel en permettant une seule instruction d'expiration/d'exercice par instrument. CDSClear a d'abord lancé des options sur indices de crédit sur les indices iTraxx Europe Main et Crossover en 2017 et, en décembre 2020, a étendu son offre pour inclure des options sur les indices sous-jacents CDX.NA IG et CDX.NA HY