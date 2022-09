LCH CDSClear lance la compensation des indices iTraxx Australia et des titres vifs

(Boursier.com) — CDSClear élargit sa couverture de produits au-delà des États-Unis et de l'Europe en lançant la compensation des indices iTraxx Australia et des titres vifs.

-11 indices iTraxx Australia

-38 titres CDS constituants des indices iTraxx Australia, dont 28 sont uniquement disponibles pour la compensation par CDSClear.

Cette nouvelle offre témoigne de la poursuite du développement du service CDSClear. Les utilisateurs de CDSClear bénéficient de la plus large gamme de produits de toutes les contreparties centrales de crédit au monde, ainsi que d'une compression sans risque, d'un backloading et d'un rééquilibrage sur mesure pour les participants, le tout dans un cadre transparent...

Frank Soussan, responsable mondial de CDSClear et responsable de SA EquityClear & CommodityClear, LCH, a déclaré : "L'extension de notre couverture au marché australien des CDS sur indice et sur titre vif offre à nos utilisateurs la possibilité de consolider davantage leurs portefeuilles de CDS au sein de la chambre de compensation, en offrant des perspectives de netting et de marges pour améliorer le rendement et l'efficacité des opérations. Cela confirme également notre engagement à fournir un service global au marché des CDS compensés."