LCH annonce que RepoClear SA a réalisé sa première opération de Repo sponsorisée en euros

(Boursier.com) — LCH , filiale du LSEG (London Stock Exchange Group), annonce aujourd'hui que RepoClear SA a réalisé sa première opération de Repo en euros dans le cadre de son modèle Sponsored Clearing. La transaction a été exécutée par PGGM, gestionnaire coopératif de fonds de pension basé aux Pays-Bas, pour le compte du fonds de pension néerlandais PFZW, avec le soutien de la Société Générale en tant qu'agent de compensation, via la plateforme d'exécution, Tradeweb.

Cette première opération confirme la stratégie de RepoClear SA qui annonçait en Août dernier l'ouverture de l'adhésion au modèle Sponsored Clearing de LCH pour la compensation de dettes en euros. C'est désormais à travers LCH Ltd et LCH SA que les acteurs du buy-side peuvent accéder à un pool de liquidité compensée sur 14 marchés de dettes ainsi que deux services de pool de collatéral, Term £GC et EURGCPlus, qui compensent les obligations d'état britanniques et les obligations d'état et corporate en euros éligibles auprès de la BCE.