LC Financial Holdings finalise l'acquisition de BCM Global

(Boursier.com) — LC Financial Holdings (LCFH) annonce la finalisation de l'acquisition de BCM Global (BCM), marquant ainsi la prochaine étape de son évolution en tant que spécialiste du crédit axé sur la technologie. Cette acquisition historique renforce la position de LCFH dans la gestion des prêts à la consommation et aux PME, des contrats de location et des prêts hypothécaires dans toute l'Europe.

Fondée en 1998, LC Financial Holdings comprend LCM Partners, l'un des principaux gestionnaires d'investissements alternatifs de crédit en Europe, les sociétés de service du Link Financial Group et LDMS, un fournisseur de technologie axé sur le secteur de la gestion du crédit. L'intégration de BCM en tant que quatrième pilier du groupe LCFH renforce l'engagement de la société en faveur de l'innovation et de l'excellence au service de ses clients initiateurs et investisseurs.