LBP AM entre en négociations exclusives avec le Groupe Primonial en vue de l'acquisition de 100% du capital de La Financière de l'Échiquier

(Boursier.com) — La Banque Postale, un des leaders européens de la bancassurance, entend accélérer sa diversification et le développement de ses moteurs de croissance, en France comme à l'étranger. La transaction envisagée s'inscrit pleinement dans ce cadre.

Cette opération permettrait à La Banque Postale Asset Management (LBP AM), filiale de La Banque Postale (à 75%) et d'Aegon Asset Management (à 25%), de conforter son positionnement de gérant de conviction multi-spécialiste avec un encours sous gestion combiné de 67 milliards d'euros, d'élargir sa présence à 9 pays en Europe et d'étendre sa gamme de produits.

En préservant et combinant les forces des trois marques du nouvel ensemble, LBP AM, LFDE et Tocqueville Finance, la transaction donnerait naissance à un acteur européen incontournable de la gestion de conviction, aux performances financières reconnues, et reposant sur un socle de valeurs partagées en faveur d'une finance responsable.

Le nouvel ensemble s'appuierait sur les effectifs et les équipes dirigeantes existants et bénéficierait de nouveaux avantages stratégiques :

Capacité à accélérer le développement en France et en Europe, en s'appuyant sur les canaux de distribution des trois entités pour tous les produits du nouveau Groupe LBP AM ;

Gamme de produits enrichie pour tous les clients de chaque entité ;

Expertise de référence en Europe en investissements ISR, capitalisant sur la puissance des outils et les approches méthodologiques des trois entités pour enrichir la gamme de solutions finance durable ;

Soutien d'un actionnariat de long terme, donnant au nouvel ensemble les moyens de déployer son plein potentiel et d'accélérer son développement en matière d'innovation et de performance.

11 milliards d'euros d'actifs

Créée en 1991 et gérant 11 milliards d'euros d'actifs à fin 2022, LFDE s'est construite sur une culture entrepreneuriale qu'elle continuera à mettre au service de ses clients. Spécialiste de la gestion active et concentrée, acteur de référence auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et des clients privés, LFDE est également reconnue comme un partenaire stratégique de nombreux groupes bancaires et investisseurs institutionnels français. Parallèlement, LFDE a développé sa présence européenne avec une plateforme de vente dans 9 pays.

LBP AM, qui gère 56 milliards d'euros à fin 2022 (y compris Tocqueville Finance), offre un éventail de solutions d'investissement regroupant des expertises sur les actifs cotés (actions, convertibles, multi-actifs, performance absolue et solutions quantitatives) et les actifs réels (dette infrastructure, immobilière et privée entreprises, 'private equity'), principalement pour le marché français des institutionnels et clients particuliers, notamment du Groupe La Banque Postale. Tocqueville Finance, filiale à 100% de LBP AM, est un acteur historique de la gestion de conviction actions, en très forte croissance depuis 2018 avec 12 milliards d'euros sous gestion à fin 2022, et au style de gestion complémentaire de LFDE.

Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale, déclare : "L'acquisition de La Financière de l'Échiquier serait un accélérateur de croissance pour LBP AM, qui renforcerait ainsi ses activités en intégrant des équipes reconnues. Par cette opération, LBP AM se hisserait sur le podium des gestionnaires multi-spécialistes de conviction en Europe et se donnerait la capacité de s'adresser à un éventail plus large de clients, grâce aux complémentarités de ses forces de vente. Le Groupe La Banque Postale confirme ainsi sa volonté de développement pour ses activités de gestion d'actifs et à l'international"

Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire de LBP AM, déclare : "Nous nous réjouissons de ce projet d'acquisition de La Financière de l'Échiquier qui conforte le choix fait il y a 2 ans d'adopter un modèle de gérant multi-spécialiste de conviction. Dans un contexte concurrentiel accru, cette opération constituerait un atout de poids pour renforcer nos canaux de distribution et poursuivre notre croissance en France et en Europe. Je suis convaincue que la qualité des équipes en place et le partage d'une culture commune d'innovation nous permettraient de répondre efficacement aux enjeux cruciaux de notre industrie et aux besoins de l'ensemble de nos clients en termes de performance financière et extra-financière."