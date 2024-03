LBP AM dévoile sa politique Droits humains

(Boursier.com) — LBP AM et Tocqueville Finance renforcent leurs engagements en faveur de la préservation des Droits humains, grâce à la mise en oeuvre d'une "diligence raisonnable" conforme aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGP).

En ligne avec leur approche d'investissement responsable, LBP AM et Tocqueville Finance dévoilent leur politique Droits humains. Bâtie sur les principes et standards internationaux (UNGP, Principes directeurs de l'OCDE, Charte internationale des droits de l'homme et Conventions fondamentales de l'OIT), celle-ci traduit l'engagement de LBP AM et sa filiale au respect des Droits humains internationalement reconnus, dans leurs activités d'investissement.

Cet engagement s'appuie sur la mise en oeuvre d'une " diligence raisonnable " conforme aux UNGP, pour prévenir et atténuer les risques d'impacts négatifs sur les Droits humains en lien avec les activités d'investissement.

Précisément, la politique Droits humains de LBP AM est composée de 5 piliers :

-L'identification des risques, via une cartographie des risques relatifs aux Droits humains, pour évaluer et prioriser les secteurs, géographies et thématiques les plus sensibles.

-La prévention et l'atténuation des risques via : la sélection ISR réalisée à partir de la notation propriétaire "GREaT" ; la politique d'exclusion normative des entreprises pour lesquelles il existe un risque inacceptable qu'elles causent, contribuent ou soient liées à des violations graves des Droits humains et pour lesquelles l'exclusion constitue le moyen le plus efficace de réduire ce risque ; la politique d'engagement en matière de Droits humains.

-Le suivi de l'évolution des risques et des mesures via : une veille normative continue et des diligences renforcées, qui irriguent des instances de délibération pouvant acter la dégradation des notes ISR ; des actions d'engagement ; le gel ou l'exclusion de l'émetteur.

-La communication et transparence, par la publication des politiques et modalités de leur mise en oeuvre dans les rapports "29-LEC" et "d'engagement" de LBP AM.

-La consultation des parties prenantes tout au long du processus.

Parmi les thématiques prioritaires de risques sur les portefeuilles d'investissement, LBP AM a ainsi identifié "les pollutions et risques liés aux impacts environnementaux sur la santé", "la violation des droits fondamentaux des travailleurs", "les atteintes à la vie privée et à la liberté d'expression", "les risques d'impacts négatifs sur les communautés locales et populations autochtones" ou, encore, "les risques liés aux opérations ou matériaux issus de zones de conflit". La société de gestion met en place des actions pour les atténuer.

Emmanuelle Mourey, Présidente du directoire de LBP AM, déclare : "Au même titre que le climat et la biodiversité, la préservation des Droits humains revêt un intérêt fondamental, universel. En tant que gestionnaire d'actifs, notre engagement en la matière est novateur. D'abord, parce que nous déclinons les principes des Droits humains en thématiques concrètes, dont la matérialité du risque est appréciée par secteur d'activité. Ensuite, parce que nous adoptons une approche holistique, considérant les liens de rétroaction qui existent entre les composantes environnementale et humaine. L'impact des polluants éternels sur le droit à la santé en est un exemple".