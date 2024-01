LBP AM affiche une collecte nette de 1,3 MdE auprès de clients tiers en 2023

(Boursier.com) — Dans un environnement de marché particulièrement complexe en 2023, marqué par la vive remontée des taux d'intérêt et le regain de tensions géopolitiques, LBP AM (incluant Tocqueville Finance) annonce une collecte nette de 1,3 milliard d'euros auprès des clients tiers.

LBP AM a remporté plusieurs succès dans le cadre d'appels d'offres réalisés par les investisseurs institutionnels : sur la gestion actions de conviction "Euro large capitalisations" assurée par Tocqueville Finance ; sur les expertises de LBP AM en obligations convertibles et sur une stratégie quantitative "actions Monde", alignée avec les accords de Paris.

Le développement commercial, tant auprès des clients institutionnels que distributeurs, a surtout porté sur les expertises de LBP AM en dette privée (corporate et infrastructure) et de Tocqueville Finance : sur les actions "Euro value" et "Biodiversité", via le fonds Tocqueville Biodiversity ISR, détenteur du Label Tibi.

Par ailleurs, LBP AM a franchi plusieurs étapes importantes en 2023 dans la croissance de sa plateforme d'actifs réels et privés (8 milliards d'euros d'actifs gérés ou distribués) : lancement d'un fonds de dette infrastructure à impact sur la transition énergétique aux côtés de La Banque Postale, avec le soutien de CNP Assurances à hauteur d'un milliard d'euros, croissance des encours sur la dette privée corporate et, plus récemment, renforcement des équipes de gestion en dette immobilière et en private equity.

Développement commercial en Europe

Ces résultats solides confortent la stratégie de développement du nouveau groupe LBP AM, renforcé depuis juillet 2023 par l'acquisition de La Financière de l'Échiquier (LFDE). Son objectif est d'accélérer la commercialisation de ses produits et solutions d'investissement sur des actifs cotés et non cotés, auprès des clients institutionnels, distributeurs, privés et CGPI, en France et en Europe, en s'appuyant notamment sur les canaux de distribution de LFDE à l'étranger.

Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBP AM, déclare : "Nous sommes fiers de la confiance de nos clients. Notre engagement à leurs côtés est fondé sur une vision commune des enjeux financiers et extra-financiers à long terme. En 2024, nous souhaitons intensifier la diversification et l'internationalisation de notre développement auprès des clients tiers".