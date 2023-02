LBO France obtient le label ISR pour ses deux fonds en actions cotées

(Boursier.com) — LBO France, plateforme d'investissement multi-spécialiste, annonce l'obtention du label français ISR (investissement socialement responsable) pour ses fonds en actions cotées, France Développement et France Engagement. Cette labellisation vient souligner l'engagement ESG et climat de LBO France.

Lancée en avril 2021, la stratégie de LBO France dans l'Investissement Coté s'est concrétisée par la création du fonds d'investissement alternatif (FIA) France Développement, qui investit en minoritaire dans de petites et moyennes capitalisations boursières. En 2022, le fonds France Développement a affiché l'une des meilleures performances de sa catégorie en étant l'un des rares fonds à terminer l'année à l'équilibre, contre un recul de 11% pour l'indice CAC Mid & Small (dividendes réinvestis). L'équipe de gestion a notamment démontré son savoir-faire en matière d'engagement actionnarial et intégré dans sa démarche les problématiques liées au climat.

Par ailleurs, fin 2022, LBO France a repris la gestion du fonds France Engagement. Ce fonds UCITS décline la stratégie du FIA France Développement auprès d'une clientèle non professionnelle, complétant ainsi l'offre de la plateforme sur cette classe d'actifs.

Soutenu par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le label ISR s'assure de l'intégration des critères ESG dans la stratégie des fonds qu'il certifie. La labellisation des deux fonds en actions cotées de LBO France valide ainsi un processus d'investissement transparent et rigoureux pour le développement d'une économie durable et s'inscrit dans une dynamique globale d'investissement responsable de la plateforme.

Pour Pierre Nebout, Responsable de l'investissement coté chez LBO France, "Le Label ISR est une reconnaissance de notre travail sur la gouvernance et renforce notre conviction de systématiser notre démarche d'engagement avec les émetteurs sur les enjeux climat."

"L'obtention du label ISR pour nos fonds en actions cotées, un peu plus d'un an après le lancement de ce nouveau segment d'investissement au sein de notre plateforme, matérialise la mise en oeuvre de notre feuille de route sur les thématiques ESG, climat et impact, et ce sur l'ensemble des stratégies." déclare Stéphanie Casciola, Directrice générale de LBO France.