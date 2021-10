LBO France annonce une prise de participation majoritaire dans le groupe Honotel via son fonds White Stone VII

(Boursier.com) — LBO France annonce une prise de participation majoritaire dans le groupe Honotel, l'un des principaux acteurs indépendants de l'Hospitality en France, via son fonds immobilier value-add White Stone VII.

Co-fondé en 2001 par Laurent Lapouille et Antoine de Bouchony, anciens dirigeants de la filiale française du groupe de franchise hôtelière Best Western, le groupe Honotel se positionne aujourd'hui comme l'une des références en matière d'investissement et de gestion hôtelière en France.

Intervenant historiquement en matière de gestion et d'exploitation hôtelière en France, Honotel s'est fortement développé depuis 2015 sur la partie investissement (pour compte de tiers et au travers de sa société de gestion de fonds HIC), et en accompagnant de grands investisseurs institutionnels et family office en matière de monitoring d'actifs, devenant ainsi un acteur de référence sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur dans l'hôtellerie. Honotel a également amorcé ces derniers mois son développement en Europe.

Aujourd'hui, Honotel intervient sur un périmètre de 138 hôtels en France et en Europe (41 hôtels en gestion directe et 97 hôtels en monitoring), représentant une valorisation d'actifs de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.