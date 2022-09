LBO France annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Zato

(Boursier.com) — Gioconda , filiale italienne de LBO France, annonce aujourd'hui

une prise de participation majoritaire via le fonds Small Caps Opportunities II au capital de la société Zato, société italienne fondée à Brescia et acteur majeur de la transition énergétique depuis plus de vingt ans. Les fondateurs de Zato, Valerio Zanaglio et Alessandra Bresciani qui ont réinvesti à l'occasion de cette opération continueront à diriger la société. Banca Ifis S.p.A. entre comme coinvestisseur et confirme son rôle de soutien aux entreprises très innovantes et engagées dans l'économie verte.

Sur la base d'une stratégie axée sur l'innovation et l'essor de l'économie circulaire, Zato réalise un chiffre d'affaires de près 40 MEUR en très forte croissance et emploie plus de 40 personnes hautement qualifiées.

Grâce à l'usage d'algorithmes d'intelligence artificielle et de dispositifs d'IoT, Zato a pu mettre en oeuvre des équipements de pointe destinés au recyclage, un marché jusque-là marqué par des produits matures. Présente dans 25 pays, notamment aux États-Unis et au Japon et réalisant plus de 85% de son chiffre d'affaires à l'international, le groupe est devenu ainsi un leader mondial de la conception et fabrication d'installations de recyclage des métaux ferreux et non ferreux.