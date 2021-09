LBO France : acquisition d'une participation majoritaire dans Baobag

(Boursier.com) — LBO France, au travers de son fonds Small Caps Opportunities II, a pris une participation majoritaire dans la société française Baobag, aux côtés d'AfricInvest, de BNP Paribas Développement ainsi que de l'équipe de management, emmenée par Fabrice Saffré, afin d'accroître la position de la société sur ses marchés.

Baobag est née de la fusion entre Sacherie du Midi et Framapack en 2007. La société est un pur distributeur de grands récipients pour vrac souples (GRVS), communément appelés Big Bag. L'entreprise opère sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à l'approvisionnement, le transport et le stockage. Grâce au développement de relations durables et exclusives avec des partenaires fabricants de confiance et à une connaissance approfondie des exigences de ses clients sur un large éventail de marchés, Baobag est devenu le principal acteur du marché français de la distribution de GRVS et a réussi à pénétrer les marchés marocains et espagnols par croissance organique. Depuis sa création, Baobag a affiché une croissance robuste, supérieure à celle de son marché, et a atteint plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires.

La banque d'affaires Financière Monceau avait été mandatée par les investisseurs financiers historiques, iXO Private Equity et Bpifrance, pour conduire la mise sur le marché de leur participation et le processus d'enchère auprès de fonds d'investissement uniquement majoritaires.

L'investissement de LBO France permet donc la sortie d'iXO Private Equity et de Bpifrance, qui avaient pris une participation majoritaire dans la société en 2016 pour accompagner la transmission managériale et initier le développement à l'international. L'équipe de management, dirigée par Fabrice Saffré, réinvestit significativement dans ce tour de table, qui comprend également un investissement d'AfricInvest et de BNP Paribas Développement. Toutes les parties susmentionnées sont pleinement alignées sur les leviers de croissance et de création de valeur : accélération de l'expansion en Afrique, croissance externe dans certains pays européens et poursuite des gains de parts de marché sur le marché domestique. L'ambition partagée est de créer un leader paneuropéen, fer de lance de la substitution du transport et du stockage en vrac par les big bags en Afrique.

Jean-Marie Leroy, Partner et Responsable de l'activité Small Cap chez LBO France, commente : "Nous sommes pleinement convaincus de la robustesse du positionnement de Baobag, attestée par sa position de leader sur le marché français, une exposition sectorielle très diversifiée et une base de clients pérenne. Les perspectives de croissance sont réelles, à savoir l'accélération de l'expansion en Afrique, où le taux de pénétration des big bags demeure faible, et la consolidation du marché européen. Le parcours de Fabrice Saffré et de son équipe à la tête de Baobag parle de lui-même, et nous sommes impatients de travailler à leurs côtés pour mener à bien ces projets de croissance."