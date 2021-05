LBO France : acquisition d'une participation majoritaire au capital de Polis Fondi SGR

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LBO France, acteur majeur français du capital investissement, avec 6,3 milliards d'euros de capitaux levés, annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Polis Fondi SGR, une société de gestion d'actifs présente sur le marché italien et spécialisée dans les fonds immobiliers alternatifs et les fonds de crédit.

L'acquisition de Polis Fondi SGR s'inscrit au coeur du plan de développement de LBO France en Italie et constitue son tout premier investissement sur le marché immobilier transalpin, un secteur dans lequel la société possède plus de vingt ans d'expérience en France. LBO France réalise des opérations de private equity en Italie depuis plus de dix ans, en 'Small Cap' au travers sa filiale Gioconda basée à Milan, mais aussi dans le financement des infrastructures énergétiques, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, depuis son bureau à Rome.

Acteur reconnu depuis 20 ans dans le domaine de la structuration et de la gestion de véhicules d'investissement dans l'immobilier pour une clientèle institutionnelle, Polis Fondi SGR est la première société italienne à proposer des fonds de créances douteuses auxquels plus de 40 institutions bancaires ont souscrit jusqu'à maintenant. Grâce à une gamme diversifiée de stratégies d'investissement, des plus traditionnelles aux plus innovantes, Polis Fondi SGR gère aujourd'hui un encours d'environ 1 milliard d'euros.

Robert Daussun, CEO de LBO France, a déclaré : "Cette acquisition vise à consolider la croissance future de Polis Fondi SGR, notamment en renforçant ses stratégies paneuropéennes et sa présence sur le segment des créances douteuses. Cette opération confirme par ailleurs notre engagement à accroître notre présence sur le marché italien tout en nouant des partenariats avec des grandes institutions financières du pays telles que Banca Popolare di Sondrio, BPER Banca, Intesa Sanpaolo, Sanfelice 1893 Banca Popolare, Banca Valsabbina et Unione Fiduciaria, qui restent actionnaires de Polis à nos côtés".

Paolo Berlanda, directeur général de Polis Fondi SGR a déclaré : "Cette transaction est extrêmement importante et constitue une étape cruciale pour la croissance de notre société et pour tous nos partenaires. La prise de participation de LBO France est une occasion unique d'accélérer notre croissance et je suis convaincu qu'elle nous permettra d'asseoir la présence de Polis sur ses marchés de prédilection et d'assurer la continuité de toutes nos activités et de l'équipe de direction actuelle".