LBO France achète l'immeuble Grand Angle à Saint Denis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LBO France, via son OPCI Lapillus II, annonce l'acquisition de l'immeuble Grand Angle auprès de Tristan Capital Partners. Cet immeuble de bureau d'environ 17.000 m(2) est situé à 300 mètres du métro ligne 13 Carrefour Pleyel à Saint-Denis (93), à environ 600 mètres de la nouvelle station Mairie de Saint-Ouen (ligne 14) et au pied de la future gare Saint-Denis Pleyel.

Avec quelque 250.000 voyageurs attendus chaque jour, cette gare emblématique du Grand Paris, dessinée par l'architecte japonais Kengo Kuma, représente un pôle unique de correspondance, avec quatre lignes de métro (14, 15, 16 et 17) et une connexion avec la ligne D du RER, grâce au franchissement urbain qui reliera le quartier Pleyel à celui de la Plaine Saint Denis.

En plein coeur d'un quartier en totale transformation, l'immeuble bénéficiera d'un projet urbain inédit qui mettra l'accent sur l'innovation environnementale et énergétique et où la part belle sera faite aux mobilités douces et à la nature en ville. De plus, le quartier mettra à disposition des équipements culturels, sportifs et de loisirs en tous genres ainsi que des infrastructures destinées à faciliter la mobilité de ses habitants. Ce dernier reliera les deux gares du pôle de transport et jouera un rôle essentiel dans le bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 puisqu'il permettra l'accès aux équipements sportifs depuis le Village Olympique " Pleyel - Bords de Seine ".