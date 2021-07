LB&AF et AAA fêtent les un an du fonds AARBO

(Boursier.com) — Il y a un an presque jour pour jour, la Société de Gestion Active Laillet Bordier & Acer Finance (LB&AF), en partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation (AAA) lançait le fonds ouvert AARBO - Active Allocation Risk Budget One.

Ce fonds de fonds d'investissement est la concrétisation d'une réflexion commune entre les deux sociétés durant de nombreux mois, et permet de combiner une stratégie d'allocation systématique sous contrôle du risque avec une gestion de conviction, dont l'objectif est d'améliorer le rendement d'un portefeuille multi-actifs d'un investisseur de long terme dans toutes les configurations d'évolution des marchés financiers.

Le fonds AARBO est ainsi le fruit de l'expérience et de la recherche en ingénierie financière des sociétés LB&AF et AAA. Il est géré en alignement d'intérêt pour les porteurs des parts "I" et "R" par l'équipe LB&AF selon une stratégie de gestion flexible discrétionnaire conseillée par AAA qui adresse chaque mois des recommandations d'allocation selon son modèle propriétaire de contrôle du risque en optimisation de l'utilisation d'un budget de risque (exprimé en maximum drawdown).

Le fonds s'inscrit également dans une démarche ESG (prise en compte de critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance) en faisant évoluer son univers d'investissements vers des ETF et OPC externes appliquant une méthodologie rigoureuse d'ici la fin de l'année 2021.

Adina Grigoriu, CEO et Co-Fondatrice d'AAA : "Le modèle d'allocation élaboré pour AARBO est un concentré de l'expertise d'AAA en matière d'allocation d'actifs dynamique sous contrainte de perte maximale (drawdown). Il s'appuie sur nos 10 ans d'expérience de conception et suivi en conditions réelles de marché d'une centaine de modèles d'allocation. Il a entre autre bénéficié de l'optimisation de ses paramètres à l'aide d'un algorithme propriétaire d'Intelligence Artificielle en univers stochastique sur plus d'un millier de scenarii prospectifs".

Thomas Louis, Président Directeur Général de LB&AF : "Notre ADN ? Allier gestion de tous types de patrimoine et approche innovante. C'est ce que nous devons à nos clients et qui a conduit naturellement à nous tourner vers Active Asset Allocation."