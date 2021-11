Lazard Frères Gestion renforce son département obligataire

(Boursier.com) — Lazard Frères Gestion renforce les effectifs de son pôle obligataire pour accompagner la solide croissance de ses expertises historiques, notamment le High Yield et les dettes subordonnées financières. Depuis l'arrivée d'Eléonore Bunel en 2018 en tant que Directrice de la gestion obligataire, Lazard Frères Gestion connaît une croissance soutenue de son expertise taux. Depuis fin 2018, les encours sous gestion de son pôle Fixed Income sont ainsi passés de 4,4 Milliards d'euros (31 décembre 2018) à 7,8 Milliards d'euros (30 septembre 2021).

Au cours des dernières années, la société s'est principalement développée autour de ses expertises historiques en dettes subordonnées financières (titres émis par le secteur bancaire) et en High Yield Corporate (titres à haut rendement émis par des entreprises), ainsi que sur sa stratégie obligataire flexible non-contrainte (stratégie "absolute return").

Une structuration autour de trois expertises

Du fait de sa croissance, le département "Fixed Income" est désormais organisé autour des trois pôles suivants :

-Un pôle Aggregate/Monétaire sous la responsabilité de Benjamin Le Roux.

-Un pôle Subordonnées financières sous la responsabilité de François Lavier.

-Un pôle High Yield sous la responsabilité d'Alexia Latorre.

La gestion des fonds "Lazard Credit Opportunities" (absolute return) et "Lazard Euro Short Duration High Yield SRI" (High Yield court terme) reste directement assurée par Eléonore Bunel, Directrice de la gestion obligataire.

Cette segmentation accompagne le recrutement de nouveaux collaborateurs au sein de l'équipe obligataire de Lazard Frères Gestion : Sergio Gallo au sein de l'équipe de François Lavier, Andreea Grecu et Qihang Zhang au sein du pôle d'Alexia Latorre, Adrien Lalanne et Soraya Benahra dans l'équipe de Benjamin Le Roux.