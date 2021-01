Lazard Frères Gestion : 6 nouveaux fonds obtiennent le label ISR

(Boursier.com) — Le label ISR a été attribué à six nouveaux fonds de Lazard Frères Gestion. Au total, dix fonds bénéficient désormais de ce label au sein de l'offre de la société de gestion, confortant ainsi sa place d'acteur engagé dans le domaine de l'investissement responsable.

En lançant en 1998 la première SICAV éthique française, puis en créant dès 2001 une première SICAV "ISR", Lazard Frères Gestion a démontré de longue date son engagement en faveur de l'investissement responsable.

Au cours des dernières années, la prise de conscience de l'urgence climatique et la volonté d'agir en faveur d'un monde meilleur a renforcé cette approche dans le secteur de la gestion d'actifs. En 2016, la création du label ISR français par le ministère de l'Économie et des Finances a permis de normaliser et de renforcer la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les processus de gestion. C'est donc avec fierté, et dans la continuité de sa philosophie de long terme, que Lazard Frères Gestion annonce aujourd'hui l'obtention du label ISR par six nouveaux OPCVM au sein de sa gamme de fonds.

Parmi les OPCVM labellisés se trouvent trois fonds obligataires (Lazard Credit Fi, Lazard Capital Fi et Lazard Euro Short Duration High Yield) ainsi que trois fonds actions (Lazard Small Caps Euro, Lazard Dividendes Min Var et Lazard Patrimoine Actions).

Au total, dix OPCVM de Lazard Frères Gestion ont désormais obtenu le label ISR depuis 2018. Après la labellisation initiale du fonds Lazard Equity SRI, le label avait été attribué en 2020 aux fonds Lazard Patrimoine SRI, Lazard Patrimoine Opportunities SRI et Lazard Norden SRI.

Les équipes de gestion actions, taux et multi-classes d'actifs sont ainsi plus que jamais engagées en faveur d'une démarche ESG située au coeur de l'approche d'investissement de Lazard Frères Gestion. Dans cette logique, des moyens supplémentaires ont été déployés ces derniers mois pour renforcer les équipes et les outils d'analyse ESG en confortant ainsi la maîtrise des données tant financières qu'extra-financières dans les processus de gestion.