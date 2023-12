Lazard et Elaia Partners entrent en négociations exclusives en vue de nouer un partenariat stratégique

(Boursier.com) — Lazard , l'un des leaders mondiaux en gestion d'actifs, et Elaia Partners, société européenne de capital-risque de premier plan, ont annoncé aujourd'hui leur entrée en négociations exclusives pour former un partenariat stratégique pour lancer une plateforme d'investissement non-coté. Basée à Paris, la nouvelle société de gestion d'actifs commune aurait pour objectif de répondre aux besoins en capitaux des futurs leaders français et européens de la technologie et de la deep tech en late stage et equity growth.

Ainsi Lazard et Elaia Partners avec cette nouvelle entité en plus couvriraient tous les stades de leur développement, depuis la phase d'amorçage et d'early stage jusqu'à la cotation en bourse et la vie sur les marchés.

Cette nouvelle initiative commune serait dirigée par Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d'Elaia Partners, aux côtés d'une équipe d'investissement en cours de recrutement. Le lancement d'un premier fonds axé sur l'Europe aurait lieu dès 2024.

Lazard et Elaia Partners partagent les mêmes valeurs d'excellence et de performance. Ils ont également une approche commune de l'investissement basée sur l'analyse fondamentale des entreprises.

Ce partenariat stratégique permettrait à Lazard de répondre à la demande croissante de ses clients institutionnels et privés en matière d'actifs non-cotés. Le partenariat permettrait d'élargir la gamme de produits de Lazard tout en bénéficiant de l'expertise et de l'expérience d'Elaia Partners.

Le partenariat serait également une extension naturelle du plan de croissance d'Elaia Partners afin de couvrir les stades ultérieurs de développement, tout en bénéficiant du réseau de distribution mondial de Lazard. Il vise à renforcer la présence d'Elaia Partners tout au long du cycle de développement des entreprises technologiques. Tout en participant à cette nouvelle initiative, Elaia Partners poursuivrait sa stratégie d'investissement en amorçage et en early stage dans les secteurs de la technologie B2B et de la 'deep tech'.