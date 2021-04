Lauxera Capital Partners investit dans la série C de 100 M$ de Caresyntax

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lauxera Capital Partners annonce le deuxième investissement de Lauxera Growth I, son fonds de growth et de buy-out dédié à l'investissement dans le secteur de la HealthTech, dans la société germano-américaine Caresyntax.

Lauxera participe de manière significative à la Série C de 100 millions de dollars de Caresyntax, aux côtés de nouveaux investisseurs tels que PFM Health Sciences, Optum Ventures, Intel Capital, Vesalius Biocapital Partners, Arno Capital et Reyazat Investments. Ils sont rejoints dans ce tour par les actionnaires historiques de la société : Relyens, IPF Partners et Surgical.AI. Alex Slack, Directeur des Participations et co-fondateur de Lauxera, jouera un rôle actif au comité stratégique du conseil d'administration de Caresyntax, et il rejoint également les comités d'audit et des risques.

Caresyntax a développé une plateforme de classe mondiale dans l'acquisition, le suivi et l'analyse de données lors d'interventions chirurgicales, permettant d'améliorer significativement la sécurité et les résultats cliniques des patients. Grâce à une stratégie innovante de partenariats adaptée aux besoins de ses clients, Caresyntax a atteint une croissance de 250% en valeur de nouveaux contrats en 2020. Ses solutions sont implantées dans plus de 4.000 blocs opératoires, ajoutant 4 interventions par minute à une base de données intégrant déjà plusieurs millions de procédures.