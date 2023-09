Lauxera Capital Partners investit 17 ME dans la société suédoise BioLamina AB, leader de la médecine régénérative

(Boursier.com) — Lauxera Capital Partners annonce aujourd'hui avoir investi 17 millions d'euros dans BioLamina AB, une société suédoise spécialisée dans le développement et la commercialisation de protéines recombinantes jouant un rôle majeur dans le maintien, l'expansion et la différenciation des cellules souches et des cellules primaires, à des fins de recherches et de découvertes de nouvelles thérapies.

Avec cet investissement, Lauxera Capital Partners s'associe à d'autres investisseurs de renom - l'actionnaire majoritaire Bure Equity AB, société d'investissement suédoise cotée en bourse, et Northislet AB, société d'investissement suédoise spécialisée dans les technologies médicales innovantes - ainsi qu'aux fondateurs et aux dirigeants de BioLamina pour soutenir le plan de développement de l'entreprise.

BioLamina a été co-fondée en 2009 par le docteur Karl Tryggvason et son fils le docteur Kristian Tryggvason, sur la base des recherches révolutionnaires menées par le docteur Karl Tryggvason à l'Institut Karolinska et à l'école de médecine Duke-NUS (Singapour). Depuis, la Société a acquis une expertise unique dans le développement et la production de laminines recombinantes humaines, qui sont des protéines permettant aux chercheurs de cultiver, de manipuler et de modifier les cellules souches et certaines cellules primaires.

Les laminines recombinantes de BioLamina (protéine naturellement présente dans les tissus embryonnaires humains) sont des réactifs entièrement définis qui permettent aux chercheurs et aux fabricants de thérapies innovantes de reproduire et de contrôler avec précision les conditions de culture du cycle de production des thérapies dérivées de cellules souches ainsi que celles des modèles avancés de maladies basés sur la culture cellulaire.