(Boursier.com) — Lauxera Capital Partners annonce un investissement dans le Groupe PSIH, le quatrième de Lauxera Growth I, son fonds de growth et de growth buy-out dédié à l'investissement dans la HealthTech européenne. Lauxera réalise son premier investissement majoritaire et prend le contrôle du Groupe, aux côtés du fondateur et PDG Ludovic de Saint Jean qui réinvestit dans l'opération, d'Eurazeo - à travers le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, lancé à l'initiative de la Fédération Française de l'Assurance et de la Caisse des Dépôts - et de Relyens, Groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques auprès des acteurs de la santé et des territoires.

Fondé en 1998 par Ludovic de Saint Jean et basé à Lyon, le Groupe PSIH s'est imposé comme un champion français des logiciels décisionnels, épaulant les professionnels de la santé dans le pilotage des hôpitaux. Initialement centré sur les données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), le Groupe a élargi son offre pour répondre à la complexité croissante des enjeux stratégiques et opérationnels des établissements de santé. Les solutions du Groupe PSIH apportent ainsi une vision à 360o de toutes les données de santé et sont plébiscitées par plus de 1.000 établissements de santé, 25 CHU, 13 centres de lutte contre le cancer et 105 GHT (Groupements Hospitaliers de Territoire).