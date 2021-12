LaSalle vend la Maison Bayard à La Française Real Estate Managers

(Boursier.com) — LaSalle Investment Management, l'un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier, annonce avoir, moins d'une semaine après sa livraison, vendu Maison Bayard (l'ancien siège de RTL situé dans le 8e arrondissement de Paris), pré-commercialisée à hauteur de 90%. LaSalle cède cet actif immobilier, via un share deal en off-market, à La Française Real Estate Managers, agissant pour le compte d'un investisseur institutionnel.

Une société internationale de gestion d'investissements vient de sélectionner Maison Bayard pour son implantation en France. S'engageant pour louer 1.289 m2 au premier étage de cet ensemble immobilier entièrement restructuré, elle porte ainsi à 90% la pré-commercialisation de l'actif et rejoint le cabinet international d'avocats d'affaires Dechert LLP, le producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable Neoen et le conseil en immobilier d'entreprise Strategies and Corp.

Pré-louée désormais à 90%, LaSalle vient de céder Maison Bayard à la société de gestion immobilière La Française Real Estate Managers qui l'a acquise pour le compte d'un des ses clients institutionnels.

"Cette cession marque une nouvelle étape dans l'histoire de cet ensemble emblématique, devenu obsolète avec le temps et aujourd'hui nouvel étendard de la construction durable. Le succès de la commercialisation sur le plan locatif et cette vente témoignent, une fois de plus, de la capacité de nos équipes à porter des projets à forte valeur ajoutée" commente Beverley Kilbride, Présidente de LaSalle France et Directrice Transactions et Asset Management Europe.