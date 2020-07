LaSalle renforce son portefeuille au Luxembourg

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LaSalle Investment Management, l'un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier, vient d'acquérir, auprès de l'investisseur belge Alides, un immeuble de bureaux intégralement loué, au coeur du quartier d'affaires du Kirchberg à Luxembourg-Ville.

LaSalle acquiert un nouvel immeuble dans la capitale du Grand-Duché du Luxembourg, dans le quartier d'affaires du Kirchberg. L'acquisition, effectuée off market pour le compte d'un de ses clients institutionnels, porte sur un immeuble situé 46 avenue J.F. Kennedy, artère centrale du quartier du Kirchberg, très prisé par les institutions européennes, les sociétés de conseil et les entreprises internationales, au coeur de la place bancaire et financière luxembourgeoise.

À proximité de l'aéroport de Luxembourg-Findel, très accessible en transports individuels ou collectifs, l'immeuble bénéficie de la dynamique d'un quartier qui, outre sa dimension business, se révèle être aussi une destination culture et loisirs...