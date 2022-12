LaSalle : Lancement réussi pour Staycity Appart'hôtels Paris La Défense

(Boursier.com) — LaSalle Investment Management, un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier et Staycity l'un des principaux opérateurs d'appart'hôtels en Europe dévoilent les premiers résultats très prometteurs du nouveau Staycity Appart'hôtels Paris La Défense. Ainsi le premier établissement de la marque dans l'ouest parisien a, en seulement 5 mois, atteint un taux d'occupation moyen de 80% et affiche un million d'euros d'avance sur son chiffre d'affaires prévisionnel grâce à un profil de clients équilibré entre déplacements professionnels et touristiques.

Pour rappel, LaSalle avait acquis en 2019, dans le cadre d'une VEFA auprès de Kaufman & Broad, un projet portant sur la reconversion d'usage d'une partie de l'ancien siège du Groupe Canon à Courbevoie, au pied du premier quartier d'affaires d'Europe.

Cet investissement, effectué pour le compte du fonds LaSalle E-REGI, porte sur la transformation de 6.350 m2 de bureaux en résidence hôtelière de 215 appartements (du studio au T2). Cette résidence s'inscrit dans le cadre du projet global imaginé par le cabinet Studios Architecture : la création de Highlight, un campus urbain mixte de 30.000 m2 composé de trois immeubles qui associe à cette résidence hôtelière, des bureaux et 850 m2 de jardins.

L'opération a été pré-commercialisée en intégralité auprès de l'opérateur d'Appart'hôtels irlandais Staycity dans le cadre d'un bail de 12 ans fermes. Le volet hôtelier acquis accueille un partenaire historique de LaSalle : l'opérateur d'Appart'hôtels irlandais Staycity. Une nouvelle opportunité pour LaSalle d'accompagner Staycity dans le cadre de sa sixième implantation en France, après Paris Gare de l'Est, Marne-la-Vallée, Bordeaux, Marseille et Lyon. En effet, LaSalle avait été, il y a 10 ans, le premier investisseur institutionnel à s'associer à l'opérateur d'Appart'hôtels irlandais en finançant quatre résidences Staycity au Royaume-Uni.