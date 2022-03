LaSalle Encore+ acquiert son premier projet de résidence seniors à Toulouse

(Boursier.com) — Le gestionnaire global d'actifs immobiliers LaSalle Investment Management vient d'acquérir, auprès de Cogedim et pour le compte de son fonds pan-européen Encore+, le projet Quai Saint-Pierre, une résidence seniors dans le centre de Toulouse.

Pré-louée en totalité, cette acquisition, réalisée en VEFA, constitue le premier investissement du fonds dans le secteur des résidences seniors. Le fonds s'appuiera sur la plateforme Living & Hospitality de LaSalle nouvellement créée, qui gère actuellement environ 3,6 milliards d'euros d'actifs à travers l'Europe en résidentiel, résidentiel géré (étudiants et seniors principalement), immobilier de santé et hôtellerie.

Dans le quartier du Capitole à Toulouse, l'actif bénéficiera d'une excellente localisation en centre-ville. Quai Saint-Pierre sera composé de trois bâtiments totalisant plus de 4.500 m2. Reliés entre eux, ceux-ci proposeront 89 appartements et 43 places de parkings. La résidence offrira d'excellentes prestations à ses occupants avec près de 700 m2 d'espaces communs, comprenant notamment un restaurant, une piscine, un espace audiovisuel, une bibliothèque, une salle de fitness, des terrasses et des jardins. Cogedim Club, la filiale du groupe Altarea spécialisée dans les résidences seniors, gérera Quai Saint-Pierre, dès sa livraison, prévue pour le deuxième trimestre 2024.