LaSalle acquiert une plate-forme logistique pour le compte de l'ERAFP

(Boursier.com) — Le gestionnaire mondial d'investissements immobiliers LaSalle Investment Management ("LaSalle") a acquis un entrepôt logistique au sein du centre de fret de Großbeeren, à Berlin-Brandebourg, aux portes sud de la capitale allemande. Ce bâtiment a été acquis auprès du groupe DWS pour le compte de l'ERAFP, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique française.

Au coeur d'un pôle industriel très prisé, le centre de fret de Großbeeren est à la fois l'un des plus performants d'Allemagne et l'une des plus grandes infrastructures de ce type en Europe. Plate-forme de livraison du dernier kilomètre pour les quelque 80 entreprises qui y sont implantées, le site est accessible par les transports en commun et bénéficie d'excellentes connexions autoroutières.

Deuxième plus grand espace métropolitain d'Allemagne, Berlin-Brandebourg affiche une croissance économique et démographique soutenue, qui laisse augurer de belles perspectives d'évolution des valeurs locatives des bâtiments à vocation logistique.

L'actif, qui présente d'excellentes caractéristiques techniques, fut construit en 2014, et totalise environ 37 800 m(2) de surface locative.

"Nous nous réjouissons de l'acquisition de ce bâtiment logistique de Großbeeren pour le compte de notre client. Elle témoigne de notre volonté d'investir dans des actifs logistiques de haute qualité, synonymes de revenus locatifs récurrents sur le long terme. Alliant performances techniques et localisation privilégiée au sein d'un espace métropolitain prospère et dynamique, il constitue une véritable opportunité de valorisation du portefeuille existant" déclare Andreas Wesner, Directeur des transactions pour l'Europe continentale du Nord chez LaSalle.

"Ce nouvel investissement effectué à Berlin pour le compte d'un client historique illustre parfaitement notre stratégie qui cible les actifs immobiliers logistiques de premier ordre à travers toute l'Europe. Son emplacement stratégique combiné aux qualités intrinsèques du bâtiment rendent cet actif particulièrement attractif. La stabilité des revenus générés et leur potentiel de croissance, associés à la faculté de pouvoir encore améliorer la durabilité du bâtiment, sont des points essentiels pour notre client, ainsi que pour LaSalle" précise Mathias Malzbender, Directeur des comptes séparés pour l'Europe Continentale chez LaSalle.

Dans le cadre de cette acquisition, LaSalle a été conseillée par Hogan Lovells sur le plan juridique, KPMG pour les volets fiscaux et financiers, W+S Real Estate au niveau technique et Colliers quant à l'aspect commercial.