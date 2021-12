LaSalle acquiert un retail park à Madrid pour le compte d'Encore+

(Boursier.com) — LaSalle Investment Management acquiert le pôle commercial Las Mercedes Retail Park, à l'est de Madrid, pour le compte de son fonds paneuropéen ouvert Encore+. Livré en 2015, le retail park acquis par LaSalle développe une surface locative de près de 22.000 m2. Il est composé de deux bâtiments loués sur le long terme auprès de l'enseigne de bricolage Bauhaus et du supermarché discount Aldi.

Sur le plan environnemental, au-delà des panneaux photovoltaïques déjà existants, des mesures visant à augmenter l'efficacité énergétique et la durabilité de l'actif sont prévues à long terme, assorties de certifications environnementales qui sont en cours d'obtention.

Situé près de l'aéroport et des autoroutes A-2, M-11 et M-21, le retail park Las Mercedes est à moins de 30 minutes, en voiture, du centre de Madrid. Très bien desservi en transports en commun, il se trouve à Barajas, un quartier d'environ 440.000 habitants ayant des revenus supérieurs à la moyenne et comptant de nombreux équipements de commerces et loisirs. Le centre commercial de Plenilunio et le Mercedes Business Park (75.000 m(2) de bureaux et 12.000 collaborateurs issus de plusieurs entreprises internationales telles que Coca-Cola, Vodafone, Fedex et DHL) sont à proximité immédiate.

"Avec Las Mercedes Retail Park, nous avons identifié une opportunité exceptionnelle d'augmenter l'exposition d'Encore+ à des actifs commerciaux de grande valeur, générateurs de revenus, avec un profil urbain fort et un potentiel d'usage alternatif varié. Bénéficiant de locataires très performants avec un profil long terme, l'actif générera un flux de revenus stables et diversifiés qui permettra de maintenir un bon rendement pour nos investisseurs" explique David Ironside, Gestionnaire du fonds Encore+ chez LaSalle Investment Management.