Laplace : nouvel acteur incontournable de la Gestion Privée d'excellence

(Boursier.com) — Apre `s avoir accompagne' pendant plus de 25 ans chacun de leur client, Witam MFO, Axyalis, Groupe Venice, 3A Patrimoine, Cofige Patrimoine, 3AO Patrimoine et Victoire Gestion Prive'e, ont de'cide' de s'allier sous un seul et me^me nom, une seule Maison, Laplace.

"Parce qu'ils partagent une me^me vision de la gestion prive'e, les associe's de Laplace ont souhaite' fe'de'rer leurs expertises autour d'un objectif commun : devenir la grande re'fe'rence de la gestion prive'e d'excellence en France et dans le monde en offrant un service haut de gamme performant et pe'renne".

Bruno Narchal, Pre'sident de Crystal, se re'jouit : "C'est avec une grande conviction et de belles perspectives que je re've`le le projet qui nous anime depuis plus de 6 mois maintenant. Un projet a` la hauteur de nos ambitions puisque Crystal, associe' a` Laplace, de'voile le futur acteur de re'fe'rence dans la gestion de patrimoine d'excellence en France."

Avec un portefeuille conseille' de plus de 2 Milliards d'euros, Laplace rassemble plus de 120 collaborateurs qui privile'gient au quotidien un accompagnement sur-mesure au service de plus de 6.000 clients, familles et partenaires sur plusieurs ge'ne'rations.

Benoist Lombard, Pre'sident de Laplace, ajoute : "Mes associe's et moi-me^me avons voulu cre'er un lieu de rencontres, d'e'changes et de partage des meilleurs savoir-faire de la gestion prive'e. Le nom Laplace est synonyme pour nous d'agora moderne a` la fois universelle et multige'ne'rationnelle ; Laplace est le coeur battant des investissements. Il traduit bien l'e'quilibre recherche' entre entite' prive'e et structure entrepreneuriale, il incarne intrinse`quement l'esprit visionnaire qui nous guide. Et puis, il est aussi un clin d'oeil au patronyme de l'illustre scientifique franc¸ais du 1er Empire, Pierre-Simon de Laplace."

Laplace signe la nouvelle e`re de la gestion prive'e. C'est gra^ce a` la comple'mentarite' d'une dizaine d'expertises et a` son maillage sur le territoire franc¸ais et international que Laplace est a` me^me de garantir a` chacun de ses clients et familles, un accompagnement qualifie' et une strate'gie d'action personnalise'e a` court, moyen et long-termes. A l'instar d'une ve'ritable Maison de luxe, Laplace est un lieu d'exception, celui de la convergence de toutes les compe'tences vers la haute performance.