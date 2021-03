Lancement du FCPE Epsens Transition climat pour une épargne salariale engagée dans la lutte contre le changement climatique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Epsens , acteur majeur de l'épargne salariale, propose à ses clients un FCPE (Fonds Commun de Placement Entreprise) entièrement dédié à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique. Il est géré par son partenaire Malakoff Humanis Gestion d'Actifs, acteur historique de l'investissement responsable et pionnier d'une finance durable à impact environnemental.

Epsens Transition Climat (fonds nourricier) est entièrement investi dans le fonds MHGA Transition Climat (fonds maître) créé en avril 2020 par Malakoff Humanis Gestion d'Actifs pour les investisseurs institutionnels. Le fonds MHGA Transition Climat affiche de bonnes performances depuis son lancement.

Selon l'Agence Internationale de l'Energie, si l'on prolonge la tendance actuelle, le réchauffement climatique pourrait amplement dépasser les 4oC en 2100. De son côté, la commission européenne estime que 3.000 milliards d'euros d'investissements seraient nécessaires sur 10 ans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en Europe.

Proposé dans le cadre des Plans d'Epargne Entreprise (PEE) et Plans d'Epargne Retraite Collectif (PER Collectif), Epsens Transition Climat est un fonds majoritairement investi en actions de l'Union européenne avec un impact environnemental clairement défini dans trois domaines : - La génération d'énergie renouvelable (panneaux solaires, éoliens, hydraulique, biocarburants...) ; - Le transport et le stockage de l'énergie (réseaux intelligents, hydrogène vert, batteries...) ; - L'efficience énergétique (véhicules électriques, isolation thermique, technologies de recyclage...).

"L'objectif d'impact environnemental répond aux besoins des épargnants de rendre tangible et concrète une finance souvent perçue comme complexe et déconnectée de la réalité. Pour investir, ils ont besoin de repères clairs et transparents, de comprendre que leur épargne peut être utile et servir les sujets qui leur tiennent à coeur", explique Catherine Pays-Lenique, Directrice générale d'Epsens.