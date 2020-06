Lancement de Memo Bank

(Boursier.com) — Memo Bank devient la première banque indépendante créée en France depuis 50 ans ! Le nouvel établissement bancaire, fondé et financé par des entrepreneurs, avec l'appui d'institutionnels, ambitionne d'accompagner le développement et la numérisation des PME, en France et en Europe.

Memo Bank obtient le feu vert de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de la Banque centrale européenne (BCE) pour lancer son offre spécialement conçue pour les PME. L'obtention de l'agrément d'établissement de crédit confirme la solidité de l'établissement bancaire et la pertinence des innovations qu'il souhaite apporter au marché des entreprises, grâce à son approche fondée sur la relation client et la technologie.

Memo Bank pourra ainsi proposer ses propres services de paiement, de dépôt et de crédit à sa future clientèle de PME.

La banque a bouclé à cette occasion une levée de fonds de 20 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels de long terme : les fonds d'investissement BlackFin Capital Partners, créé par les fondateurs de Fortuneo ; Daphni, déjà présent lors de la levée précédente ; ainsi que Bpifrance Investissement. Ce second tour de table inclut également Founders Future, venture studio créé par Marc Ménasé, et des entrepreneurs expérimentés, dont certains soutiennent Memo Bank depuis son premier tour de financement.

Tous sont animés par la même ambition : soutenir et accompagner les entreprises en croissance. L'entreprise, auparavant connue sous le nom Margo, profite de son changement de statut pour dévoiler une nouvelle identité et afficher ses ambitions européennes sous une nouvelle marque : Memo Bank.