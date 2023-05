Lancement de "CentraleSupélec Venture", un fonds early-stage dédié aux transitions industrielle et environnementale, ainsi qu'à la santé

(Boursier.com) — CentraleSupélec a dévoilé 'CentraleSupélec Venture', son fonds early-stage créé par l'École et ses alumni. Venant de réaliser son premier closing, et visant un objectif final de 25 ME pour début 2024, cette nouvelle structure d'investissement vient compléter un riche dispositif de soutien aux entrepreneurs.

"Avec l'entrepreneuriat inscrit dans ses gènes, l'École a été plusieurs fois pionnière dans ce domaine, en étant par exemple la première formation d'ingénieurs à se doter d'un incubateur dès les années 2000" explique l'établissement.

Avec le soutien de sa Fondation, elle développe aujourd'hui un large programme de soutien à l'innovation et l'entrepreneuriat à dimension sociétale, 21st by CentraleSupélec : bourses, prêts d'honneur, coaching business et scientifique, mentoring, terrains d'expérimentation, fablab, etc. Les alumni de CentraleSupélec affichent d'ailleurs un palmarès impressionnant dans la création d'entreprises, en France et à l'International.

Aujourd'hui, CentraleSupélec Venture va accompagner les startups disposant d'au moins une cofondatrice ou un cofondateur appartenant à la communauté de l'École : diplômés, post-doc, mastères, thésards, chercheurs des laboratoires de l'École, etc.

Avec la volonté d'investir dans l'innovation au sens large, le fonds va porter une attention particulière aux projets deeptech, santé, et aux transitions industrielle et environnementale, en injectant des tickets initiaux allant de 150.000 à 500.000 euros dans les phases d'amorçage, et ce, sur toute zone géographique.

"Avec une ambition forte autour de l'innovation et de la deeptech, CentraleSupélec Venture permettra de financer des projets en lien avec les enjeux stratégiques de l'établissement : la transition environnementale, la santé et la souveraineté industrielle. Ce fonds complète un dispositif de soutien à l'entrepreneuriat déjà riche, structuré autour du programme d'innovation et d'accompagnement 21st", déclare Romain Soubeyran, Directeur Général de CentraleSupélec.