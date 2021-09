Lancement d'Alphacap, la nouvelle fintech dédiée aux investissements non cotés

(Boursier.com) — Baptiste Saint-Martin et Souleymane-Jean Galadima, deux anciens directeurs de Mata Capital, annoncent le lancement d'Alphacap. Première plateforme d'investissement dans l'économie réelle à destination des investisseurs privés et professionnels, Alphacap offre des solutions d'investissement performantes rigoureusement sélectionnées : immobilier, private equity, infrastructure, dette privée, une expérience 100% digitale et des frais réduits !

Son ambition : démocratiser les investissements non cotés habituellement réservés aux professionnels et aux plus fortunés

Alphacap propose des véhicules d'investissement accessibles à partir de 500 euros tels des fonds immobiliers (SCPI, OPCI, supports immobiliers en unité de compte), d'infrastructure, de Private Equity (FCPR, FPCI, FPS) ou de dette privée. Tous les fonds, contrats d'assurance vie et plans épargne retraite proposés sur la plateforme ont été rigoureusement sélectionnés par le comité d'investissement d'Alphacap. Et, pour les épargnants soucieux de donner du sens à leur épargne, il est également possible d'investir dans des actifs réels ou en contribuant à la relance économique via nos fonds labélisés "Label Relance".

L'utilisateur peut aussi comparer les différentes solutions d'investissement proposées par la plateforme. Fiche de synthèse, base documentaire et juridique, frais d'entrée, frais de gestion, variation de la valeur liquidative, fiscalité, performance, structuration, etc. : toutes les données sont accessibles par un système d'affichage simplifié et permettent à l'épargnant d'investir à moindre frais dans ces véhicules en toute transparence.