Laillet Bordier & Acer Finance crée un pôle dédié à la gestion immobilière

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Laillet Bordier & Acer Finance (LB & AF), société de gestion agréée par l'AMF, dédiée à l'accompagnement patrimonial de clients privés, d'institutions et d'entrepreneurs, crée un pôle consacré à la gestion immobilière suite à l'obtention de son extension d'agrément en décembre 2020. La gestion immobilière sera dirigée par Arnaud Monnet qui rejoint la structure en tant qu'Administrateur.

Forte de compétences financières, fiscales et juridiques, LB & AF a obtenu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers pour développer une offre de gestion immobilière. Ce sésame ouvre un accès privilégié vers un service immobilier personnalisé. L'offre s'articulera notamment autour de 3 propositions :

-La sélection de fonds en architecture ouverte afin de proposer à l'ensemble des clients une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins?;

-La structuration de fonds dédiés, par exemple sous la forme d'OPPCI, afin d'optimiser le patrimoine immobilier professionnel des clients entrepreneurs et institutionnels?;

-La gestion de fonds d'investissement alternatifs (FIA) pour le compte de professionnels de l'immobilier sur des thématiques à forte valeur ajoutée et/ou à vocation responsable.

Ancien Directeur Général et co-fondateur d'Horizon AM, Arnaud Monnet a rejoint LB & AF en 2020 afin de développer l'activité de gestion immobilière de la société.

Thomas Louis, Président Directeur Général de LB & AF déclare : "L'immobilier fait partie intégrante d'une bonne allocation patrimoniale. Il nous semblait nécessaire d'intégrer une expertise forte pour proposer du conseil et des solutions d'investissement sur-mesure à nos clients privés, institutionnels et entrepreneurs. L'arrivée d'Arnaud, avec son expertise en private equity immobilier ainsi qu'en immobilier durable sera un atout indéniable pour tous les clients de LB & AF."

Arnaud Monnet précise : "Grâce à ce nouveau pôle, LB & AF proposera certes de l'immobilier d'investissement, mais aussi un accompagnement personnalisé sur les problématiques de création de valeur et d'impact ESG. L'ambition d'améliorer et de faire perdurer le patrimoine de ses clients s'inscrit fortement dans l'ADN de LB & AF, elle se traduit d'ailleurs par la signature des UNPRI, et c'est la raison principale pour laquelle j'ai souhaité leur apporter mes compétences et mon savoir-faire."