Label Relance : près de 150 fonds déjà labellisés

Label Relance : près de 150 fonds déjà labellisés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'AFG a participé le mardi 2 mars à la première réunion du comité de suivi du label Relance, qui a réuni les représentants du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance et les associations représentant le secteur financier et les épargnants.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, et Alain Griset, ministre délégué, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, se sont félicités du succès rencontré par le label Relance. Dans un communiqué publié à l'occasion de cette première réunion, ils ont souligné la forte mobilisation de l'épargne pour le financement des entreprises qui franchit une nouvelle étape avec près de 150 fonds labellisés "Relance", massivement investis dans les fonds propres des entreprises françaises, notamment des PME et ETI.

Depuis son lancement en octobre 2020, l'AFG et les sociétés de gestion d'actifs sont fortement mobilisées pour participer au succès de ce label qui contribue à apporter aux entreprises les fonds propres indispensables à la relance et à réorienter l'épargne des Français vers des placements diversifiés et rentables, leur permettant de construire un patrimoine sur le long terme, tout en répondant à leurs préoccupations et engagements de citoyens souhaitant donner du sens à leur épargne.

L'AFG félicite des premiers résultats obtenus : 147 fonds labellisés au 1er mars 2021, totalisant un encours de 13 milliards d'euros, et de 24,5 milliards d'euros en incluant les cibles de collecte des fonds en cours de lancement.

Ces résultats témoignent de l'engagement des gestionnaires d'actifs dans cette démarche, au bénéfice des épargnants et de notre économie.

"L'AFG continuera dans les prochains mois à promouvoir le déploiement du Label Relance auprès des épargnants, pour conforter le dynamisme et la solidité du tissu économique. Elle conduira cette action en accompagnant les épargnants et les professionnels dans le renforcement du conseil et le développement d'une éducation financière, facteur clé d'une allocation d'épargne en adéquation avec leurs besoins et convictions" conclut l'organisme.