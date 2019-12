Label ISR : nouveau cap de franchi avec 321 fonds labellisés pour un encours de 121 MdsE.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 2 décembre 2019, 321 fonds ont désormais reçu le Label ISR, totalisant un encours de plus de 121 milliards d'euros gérés par 59 sociétés de gestion françaises et étrangères.

Afin de faire connaître le label public français auprès d'un plus large public et dans la continuité des campagnes radios et d'affichage dans les gares de Lille, Lyon et Paris, une nouvelle campagne de promotion du label est visible sur les autobus de l'agglomération parisienne, depuis le 26 novembre 2019 et se poursuivra, à partir du 17 décembre, à Nantes, Bordeaux et de nouveau à Paris.

Ces campagnes rappellent au grand public que le Label ISR lui permet aujourd'hui, via ses choix d'épargne, d'être acteur d'un monde plus responsable...