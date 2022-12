La valeur brute des actifs du fonds PanEuropean de Patrizia atteint le milliard d'euros

(Boursier.com) — PATRIZIA , partenaire de premier plan pour la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale, a annoncé que sa société en commandite PATRIZIA PanEuropean Property avait atteint une valeur d'actifs brute totale d'environ 1 milliard d'euros. Le fonds a atteint cette étape importante après l'acquisition de trois actifs logistiques en France pour le compte de ses clients institutionnels.

Le fonds phare de PATRIZIA, un fonds ouvert et équilibré, a récemment acquis deux entrepôts à Lyon et un à Strasbourg auprès du groupe international de logistique Kuehne & Nagel dans le cadre d'une transaction hors marché, pour un montant non divulgué. Cette opération de sale-and-leaseback d'un portefeuille de 34.000 m(2), qui inclut le nouveau siège social français de Kuehne & Nagel, est basée sur un bail vert de 9 ans et respecte les objectifs fixés par le gouvernement français en matière de réduction de consommation d'énergie.

Cette dernière réalisation s'inscrit dans la droite ligne de l'ambition de PATRIZIA de développer rapidement les stratégies d'investissement de ses fonds vedettes. La stratégie consistant à les faire croître jusqu'à atteindre une taille critique continuera à stimuler la croissance des revenus récurrents de PATRIZIA.

Samy Bougandoura, Directeur des investissements de PATRIZIA France, a déclaré : "Malgré le climat économique incertain qui règne actuellement en Europe, nous sommes en mesure de trouver et d'investir dans des actifs très attractifs comme ceux de Lyon et Strasbourg grâce à notre outil exclusif d'intelligence des données, la Logistics Impact Solution (LIS), combiné à notre expertise locale à travers le contient. Nous nous attendons à ce que la demande pour les meilleurs actifs logistiques, notamment les industries urbaines légères, les entrepôts frigorifiques et les plateformes de transport, reste soutenue grâce aux mégatendances mondiales telles que le e-commerce, l'urbanisation et la numérisation".