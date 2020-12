La stratégie des fonds ODD de DWS dépasse le milliard d'euros d'encours

La stratégie des fonds ODD de DWS dépasse le milliard d'euros d'encours









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'intérêt des investisseurs pour les investissements durables ne se dément pas. Dans ce contexte, le volume des fonds DWS Invest SDG Global Equities et DWS SDG Global Equities a dépassé la barre du milliard d'euros. Ce succès a été obtenu dès la deuxième année suivant le lancement de la stratégie du fonds...

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations unies (ONU) sont au coeur de l'approche d'investissement des deux fonds. Ces objectifs définissent les pierres angulaires des dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable.

Le gérant des fonds, Paul Buchwitz, investit dans des entreprises dont les ventes contribuent à au moins un des 17 objectifs, de sorte que le fonds contribue en moyenne à au moins 50% des ventes de l'entreprise pour atteindre potentiellement ces objectifs. "Les investisseurs peuvent ainsi être sûrs que les entreprises du portefeuille opèrent de manière durable, mais travaillent aussi spécifiquement à la lutte contre la faim et la pauvreté, à l'accès à une éducation de qualité ou à la réalisation d'autres objectifs de durabilité des Nations unies, par exemple", déclare Paul Buchwitz.

60 ans d'expérience

Avec 759 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2020), DWS Group (DWS) est l'un des principaux gérants d'actifs mondiaux.

S'appuyant sur plus de 60 ans d'expérience et une réputation d'excellence en Allemagne et en Europe, DWS est reconnu par les investisseurs à travers le monde comme un partenaire de confiance offrant des solutions d'investissement intégrées, stables et innovantes au sein d'une gamme complète...