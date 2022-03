(Boursier.com) — FPS Newton, second Fonds de la Société de gestion Theoreim, termine cette première année avec une performance de 16,51%. Réservé aux investisseurs professionnels et assimilés, à partir de 100.000 euros, FPS Newton est accessible en direct, ou au travers des contrats d'assurance-vie luxembourgeois proposés par 5 assureurs.

La stratégie de FPS Newton vise à combiner trois styles de gestion (Coeur de Portefeuille, Haut Rendement et création de valeur) afin de diversifier les sources de performances avec pour objectif d'atteindre une performance comprise entre 5% et 7% sur la durée de placement recommandée (8 ans).

Pour construire cette stratégie, Theoreim s'appuie sur son savoir-faire en multigestion en total architecture ouverte afin de sélectionner les investissements les plus appropriés pour atteindre l'objectif donné, que ces investissements soient des fonds, des club-deals ou des immeubles.

En 2021, Theoreim a réalisé pour le compte de FPS Newton, trois investissements ciblant les secteurs du résidentiel, de l'hôtellerie de plein air et des bureaux, mais également des profils de risque différents, conformément à la stratégie de gestion. Si en 2021 la collecte s'est réalisée auprès d'un nombre limité de distributeurs, Theoreim cherchera à proposer plus largement ce véhicule en 2022 à des conseillers en investissement financiers disposant d'une clientèle aisée à la recherche de solution alternative en immobilier.

"Avec FPS Newton nous souhaitons proposer un nouveau concept de fonds immobilier de long terme à nos clients. Nous sommes convaincus que, dans un contexte de taux bas, la performance viendra de la capacité à mixer des stratégies de gestion immobilière dont les origines de performance sont différentes", précise Romain Welsch, Président de Theoreim