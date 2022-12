La stratégie d'investissement d'Invescap conserve le meilleur classement Morningstar pour le 5e trimestre

(Boursier.com) — Invescap , société privée de prêt et d'investissement, annonce que sa stratégie d'investissement du fonds SPI All Yields a reçu un classement Morningstar supérieur pour un 5e trimestre consécutif. Morningstar, l'un des principaux services d'évaluation financière au monde, a classé la stratégie au premier rang par rapport à plus de 800 fonds communs de placement dans le domaine du crédit à revenu fixe. Le système d'évaluation quantitative évalue les fonds en fonction du rendement antérieur mesuré annuellement sur une période de trois ans.

Une classification Morningstar supérieure est généralement considérée comme un appui important à ses fonds négociés en bourse (FNB) et fonds communs de placement.

Conservant sa première place, Invescap a signalé une baisse significative des niveaux de performance de ses concurrents en 2022. Sa stratégie consiste à se concentrer sur les activités liées à l'économie réelle en finançant des cliniques médicales, ce qui s'est avéré efficace sur les marchés financiers.