La stratégie Allianz Trade Finance atteint 500 millions d'euros sous gestion

(Boursier.com) — Allianz Global Investor (AllianzGI) annonce aujourd'hui que la stratégie Allianz Working Capital (ALWOCA), lancée il y a trois ans, gère 500 millions d'euros provenant d'investisseurs institutionnels européens.

ALWOCA est une stratégie de crédit à duration ultra courte finançant le fonds de roulement et les échanges commerciaux des PME mais également de grandes entreprises. En avril 2019, AllianzGI a ouvert la classe d'actifs aux clients professionnels. Depuis, AllianzGI est devenu l'un des principaux gérant d'actifs du marché du Trade Finance.

AllianzGI a construit une plateforme opérationnelle robuste et travaille avec plusieurs partenaires de sourcing afin d'accroître la diversification du portefeuille et de réduire la dépendance à un seul partenaire ou type d'instrument. La stratégie ALWOCA investit dans une large gamme d'instruments de Trade Finance, notamment des factures, des prêts adossés à des créances, des affacturages, des crédits documentaires, des notes, des obligations, etc...

L'objectif est de constituer un portefeuille diversifié de produits, de secteurs, de pays et de tailles d'entreprises. La qualité de crédit moyenne du portefeuille, en utilisant des notations non garanties à long terme, est comparable à une notation BB. La stratégie a un profil de maturité courte de 90 jours qui peut aider à naviguer des marchés volatils dans un contexte de hausse des taux. Grâce au processus rigoureux de sélection des crédits mis en place par l'équipe d'investissement, la stratégie n'a connu aucun défaut de paiement dans le portefeuille principal d'entreprises depuis sa création.

Martin Opfermann, Gérant senior chez AllianzGI, a commenté : "Le Trade finance est devenu une classe d'actifs attrayante pour de nombreux investisseurs, en particulier lorsque ceux-ci cherchent à se protéger de la volatilité des marchés. Toutefois, son accès exige un cadre opérationnel approprié, une infrastructure solide et un processus de due diligence approfondi. Étant donné que la demande mondiale de financement commercial a augmenté de manière significative, malgré la pandémie et l'invasion de l'Ukraine, les investisseurs institutionnels peuvent jouer un rôle important pour combler ce déficit tout en visant à générer des rendements stables."

AllianzGI propose une large gamme de solutions d'investissement et gère environ 93 milliards d'euros d'actifs sur les marchés privés.