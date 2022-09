La start-up Homepilot rejoint le groupe iad

(Boursier.com) — Homepilot , spécialiste de la gestion locative digitale lancée en 2017, annonce le rapprochement avec le groupe iad, premie?re licorne franc?aise de l'immobilier (Proptech).

Avec un marché français de la gestion locative estimé à environ 6 milliards d'euros, le pure player Homepilot gère plus d'un milliard d'euros d'actifs immobiliers, soit plusieurs milliers de lots en France, à grande majorité dans le secteur résidentiel. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 3 ME et emploie 40 collaborateurs à Paris et a pour projet d'ouvrir un deuxième bureau en région.

"Nous sommes très heureux de nous associer à iad, qui partage une même vision de l'immobilier tournée vers l'entrepreneuriat et l'innovation. Les premiers contacts entre Homepilot et iad remontent à 2018" précisent Gilles Bourcy et Laurent Kretz, cofondateurs de Homepilot.

"Ce rapprochement nous permettra de renforcer notre ancrage local en nous appuyant sur le réseau iad de plus de 15 000 conseillers entrepreneurs répartis dans toute la France. De plus, l'expérience et les ressources d'iad nous permettront d'accélérer notre stratégie ambitieuse de croissance organique et externe avec l'intégration d'agences immobilières et de portefeuilles de gestion" ajoutent Gilles Bourcy et Laurent Kretz.

"A travers l'acquisition de cette startup visionnaire et prometteuse dans un secteur adjacent à la transaction immobilière, nous étendons le périmètre de nos activités ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de croissance pour devenir un acteur de référence de la gestion locative de biens immobiliers en France et en Europe" précise Clément Delpirou, Président du groupe iad.

"Nos conseillers sont en contact régulier avec des acquéreurs souhaitant se lancer dans la location. Homepilot permettra d'enrichir l'éventail de services proposés pour accompagner les clients de A à Z. En s'associant à Homepilot qui partage les mêmes valeurs qu'iad, plaçant l'humain au centre de l'écosystème supporté par la technologie, nous entendons consolider la chaîne de valeur de l'immobilier et profiter des synergies de nos deux sociétés. La vente croisée de plus de 66.000 transactions immobilières en Europe vers la recherche de location et la gestion immobilière et à l'inverse, la vente croisée de lots sous gestion vers les transactions immobilières pour en faire bénéficier l'ensemble des parties prenantes" conclut-il.