La start-up américaine Persefoni lève 101 M$

(Boursier.com) — La start-up américaine Persefoni, qui accompagne les entreprises et les institutions financières dans la réduction de leur empreinte carbone, annonce la clôture d'un tour de table de série B de 101 millions de dollars (87 millions d'euros) auprès d'un ensemble d'investisseurs incluant notamment le groupe EDF, par l'intermédiaire son fonds de capital-risque EDF Pulse.

Il s'agit de la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une entreprise Software-as-a-Service (SaaS) dans le domaine de la ClimateTech.

Ce deuxième tour te table renforce la position de leader de l'entreprise dans le secteur de la ClimateTech, avec pour objectif de lutter contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Il offre à Persefoni l'opportunité d'accélérer le déploiement à l'échelle mondiale de sa plateforme SaaS, permettant aux organisations d'identifier, calculer, déclarer, et réduire leurs émissions de carbone et émissions financées. Il soutiendra également les plans d'expansion de Persefoni, qui opère déjà à travers 18 États américains et huit pays.

Prelude Ventures et The Rise Fund ont mené ce round de financement avec la participation du groupe EDF, par l'intermédiaire son fonds de capital-risque EDF Pulse, Clearvision Ventures, Parkway Ventures, Bain & Co, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), The Ferrante Group, Alumni Ventures Group et New Valley Ventures. Ces nouveaux investisseurs rejoignent NGP Energy Technology Partners, Sallyport Investments et d'autres investisseurs stratégiques, déjà présents lors du premier round d'investissement. Ce nouveau tour de table porte le total des capitaux levés à 114,2 millions de dollars (98,2 millions d'euros).