La société Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée obtient un premier label ISR pour sa SICAV Equilibre Ecologique

(Boursier.com) — Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée l'une des principales sociétés de gestion indépendante en France, détenue à 100% par Banque Hottinguer, a obtenu son premier label ISR pour la SICVA Equilibre Ecologique.

Equilibre Ecologique, fonds diversifié flexible international, adopte des approches ISR normative, positive et thématique, et vise de contribuer à 5 objectifs d'impacts environnementaux : mitigation et adaptation au changement climatique ; promotion de modèles de vie durables et circulaires ; gestion durable des ressources en eau ; préservation du capital naturel et des écosystèmes ; réduction de la pollution et gestion des déchets.

La SICAV se réclame d'une approche ISR2 significative et contraignante au sens de la doctrine extra-financière de l'AMF et est catégorisée article 9 au sens de la réglementation européenne "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR).

Fonds multi-classes d'actifs, visant tant l'exemplarité en matière d'intégration ESG que la réalisation d'externalités positives et d'impact, Equilibre Ecologique se situe à la croisée des approches en matière de finance durable.

Cette distinction inscrit le fonds dans l'un des meilleurs standards européens en la matière.

Ce premier label ISR constitue une étape importante dans l'agenda ESG et Investissement à Impact de la Banque Hottinguer et de sa société de gestion.

Capitalisant sur plus de 10 années d'expérience en matière de financement de la transition écologique, cette dernière lançait officiellement, en 2021, sa stratégie Finance Durable et Investissement à Impact articulée autour de 3 grands principes :

- la prise en compte dans les investissements des grands risques de durabilité comme le changement climatique, l'érosion du capital naturel, et les grands risques sociaux ;

- l'amélioration continue de la qualité ESG des actifs ;

- la génération d'un impact sociétal et environnemental via les investissements et le financement philanthropique.