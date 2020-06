La Société du Grand Paris abonde avec succès son obligation verte 1% février 2070

(Boursier.com) — La Société du Grand Paris a réalisé avec succès, le vendredi 19 Juin 2020, une opération d'augmentation de son obligation verte d'échéance 18 Février 2070 émise dans le cadre de son programme "Green Euro Medium Term note", pour un montant de 750 millions d'euros.

Avec cette émission, la Société du Grand Paris poursuit la réalisation de son programme de financement pour l'année 2020 et renforce la liquidité de sa courbe de crédit 100% verte sur ce point de maturité à 50 ans en portant la taille totale de la souche 2070 à 3,25 milliards d'euros.

La demande granulaire, avec plus de 55 investisseurs participant à la transaction, et le placement extrêmement diversifié de la transaction sont un nouveau témoignage de la large base d'investisseurs soutenant la Société du Grand Paris et ses missions depuis sa première émission réalisée en 2018 et ce malgré des conditions de marché particulièrement volatiles.

Caractéristiques principales

- Le vendredi 19 Juin à 9h14 CET, la Société du Grand Paris a annoncé le lancement d'une opération d'abondement de son obligation de maturité 18 février 2070, portant un coupon de 1.00%, avec l'ouverture concomitante d'un livre d'ordres et pour une marge indicative de 31 points de base " area " au-dessus de l'OAT mai 2066.

- Malgré un contexte de marché volatil, cette transaction a reçu un soutien très fort des investisseurs avec plus de 750 millions d'euros d'intérêts (excluant les intérêts en provenance des chefs de file) à 11h17 CET.

- La demande des investisseurs a continué à croître très rapidement dans la matinée, et le livre d'ordres a ainsi dépassé 1,25 milliard d'euros de demande à 12h25 CET (excluant les intérêts en provenance des chefs de file), permettant à la Société du Grand Paris de réviser et de fixer la marge à 29 points de base au-dessus de l'OAT de référence et de fixer la taille de la transaction à 750 millions d'euros, soit 250 millions d'euros de plus que la taille initialement annoncée.

- Le pricing de l'opération a eu lieu à 14h53 CET, le rendement de l'obligation étant fixé à 0.990%, correspondant à un spread de 29 points de base au-dessus de l'OAT mai 2066 (mid), soit 1 point de base plus serré que lors de l'émission de la souche inaugurale émise en février 2020, en amont du début de la crise liée au Covid-19.

- Cette sixième émission publique par la Société du Grand Paris sur la partie extra longue de la courbe a bénéficié d'un niveau de demande de qualité. La répartition géographique met en évidence la forte présence des investisseurs internationaux sur cette partie de la courbe avec les investisseurs italiens, autrichiens et suisses comptant pour 36% de la taille allouée, suivis par les investisseurs allemands (29%), et les investisseurs français (29%). Comme c'est le plus souvent le cas pour une obligation de maturité longue, la demande des gestionnaires d'actifs (75%) et des assureurs et fonds de pension (22%) s'est montrée particulièrement importante...