La société de gestion Turgot AM : en avance sur ses ambitions

(Boursier.com) — La société de gestion Turgot Asset Management annonce être très en avance sur les ambitions qu'elle s'était fixée pour la fin d'année grâce au développement de son fonds dédié au maintien à domicile de nos aînés : la SCI ViaGénérations. L'objectif d'atteindre les 300 ME d'encours sur ce fonds à fin 2021 a déjà été dépassé à mi-parcours.

La SCI ViaGénérations est un fonds viager qui est distribué exclusivement sous la forme d'unités de compte (UC) dans des contrats d'assurance-vie, de capitalisation et Plan d'Epargne Retraite assurés par les Groupes Swiss-Life, Ageas et Apicil et distribués par les principales plateformes du marché : Nortia, Primonial, Eres, Alpheys, Swiss Life, Intencial Patrimoine, Ageas Patrimoine et l'UNEP.