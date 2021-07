La SIDI et le Crédit Coopératif annoncent le renforcement de leur partenariat

La SIDI et le Crédit Coopératif annoncent le renforcement de leur partenariat









(Boursier.com) — La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement, et le Crédit Coopératif annoncent le renforcement de leur partenariat au service de la finance solidaire.

La SIDI est un investisseur solidaire créé en 1983 par le CCFD-Terre Solidaire pour appuyer la création et le renforcement d'activités économiques individuelles ou collectives, et améliorer ainsi les conditions de vie des populations vulnérables dans les pays du Sud et de l'Est.

En entrant au capital d'Inpulse Investment Manager, la société de gestion de fonds de microfinance filiale du Crédit Coopératif, la SIDI va pouvoir accroitre son offre de services destinés à ses partenaires dans les pays en développement. La SIDI disposera ainsi d'un important levier supplémentaire pour attirer de nouveaux investisseurs via l'offre de fonds à impact qu'elle va développer avec Inpulse et le Crédit Coopératif.

La SIDI promeut une finance au service d'un développement intégral qui soit socialement juste et écologiquement soutenable, reposant sur des valeurs de solidarité, de confiance, d'éthique et de transparence. Ses actionnaires, particuliers et institutionnels lui donnent les moyens de son action et attendent en échange une plus-value exclusivement humaine, sociale et environnementale.