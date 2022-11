La SCPI Primovie a acquis plus de 10 actifs immobiliers dans le secteur de la santé en Allemagne

(Boursier.com) — La SCPI Primovie a récemment acquis plus de 10 actifs immobiliers dans le secteur de la santé en Allemagne. Cette série d'acquisitions permet à la SCPI Primovie, pionnière dans l'immobilier de santé depuis sa création en 2012, de consolider sa position de leader sur le marché européen et de poursuivre sa stratégie basée sur les trois axes suivants :

-Une diversification des investissements sur les différentes typologies de l'immobilier de santé et d'éducation ;

-Une exposition géographique large en Europe (présence dans 5 pays européens) ;

-Des partenariats de long terme noués avec les locataires exploitants.

Stéphanie Lacroix, Directrice Générale de Primonial REIM France, a déclaré : "Je me réjouis de l'acquisition de ces actifs de qualité en Allemagne qui viennent enrichir le portefeuille immobilier de la SCPI Primovie, et renforcent son exposition géographique diversifiée, un vecteur de performance fort depuis la création du fonds. Dans un contexte macro-économique incertain marqué par une forte inflation, l'immobilier de santé, classe d'actif acyclique portée par des tendances démographiques de long terme, joue plus que jamais son rôle de valeur refuge et de protection de l'épargne de nos clients. Il a également pour atout d'offrir une bonne visibilité sur la récurrence des revenus futurs grâce à des baux long termes signés avec les locataires exploitants "

La SCPI Primovie, forte de 10 ans d'historique sur le marché, a obtenu le label ISR[1] en début d'année. Au 30 septembre 2022, la SCPI a atteint 4,8 Milliards de capitalisation et un volume de collecte de plus de 600 millions d'euros, confirmant ainsi son fort attrait, en tant que solution d'épargne immobilière, auprès des épargnants...