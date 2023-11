La SCPI Novaxia NEO réhausse son taux de distribution prévisionnel pour 2023

(Boursier.com) — Compte tenu de la politique d'acquisitions ciblée du fonds et de l'agilité de ses équipes de gestion, Novaxia Investissement revoit à la hausse le Taux de Distribution prévisionnel (non garanti) de sa SCPI Novaxia NEO, désormais prévu entre 6,25 et 6,60% [1] pour l'année 2023.

Novaxia NEO avait déjà annoncé en septembre une augmentation de 2,76% de sa valeur de reconstitution au 30 juin 2023 par rapport à fin 2022. Désireux d'offrir un maximum de transparence aux associés de Novaxia NEO, Novaxia Investissement a fait le choix de renouveler cette expertise au 30 septembre : celle-ci a révélé une stabilité, voire une légère hausse, de la valeur du patrimoine par rapport à l'expertise précédente, confirmant ainsi la bonne dynamique de la SCPI malgré un contexte de marché chahuté.

Novaxia Investissement a également supprimé le délai de jouissance de la SCPI pour toutes les souscriptions enregistrées par la société de gestion à compter du 22/09/23 et jusqu'au 31/12/23, permettant ainsi aux nouveaux associés de bénéficier sans délai de la bonne dynamique de Novaxia NEO.

Avec une collecte nette positive de 54 millions d'euros depuis le début de l'année, Novaxia NEO dispose également de près de 25 millions d'euros de liquidités qui permettront à la société de gestion de saisir de nouvelles opportunités d'investissement en cette fin d'année.

Enfin, la SCPI ne compte que 5% d'investisseurs institutionnels, dont le plus important représente moins de 2% du fonds, affichant ainsi une forte granularité des épargnants.

Les investissements dans les fonds gérés par Novaxia Investissement doivent s'envisager sur le long terme, et présentent notamment des risques en matière d'illiquidité et de perte de capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

[1] Taux de distribution non garanti. Les prévisions présentées ont été estimées à partir de données passées de Novaxia NEO ainsi que des conditions actuelles du marché. Elles ne constituent pas un indicateur exact. Taux de distribution = dividende brut de fiscalité étrangère et net de frais de gestion versé au titre de l'année n / Prix de référence au 1er janvier de l'année.